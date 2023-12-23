58-річна Ассія Ахат у відвертому топі попозувала біля ялинки й показала свій молодий вигляд

Українська співачка і скрипалька Ассія Ахат у пікантному вбранні продемонструвала свою струнку фігуру біля новорічної ялинки.

У своєму фотоблогу артистка поділилася серією світлин. На кадрах можна помітити її відвертий образ. Так, 58-річна Ассія постає у чорних штанах і топі з вирізами посередині, через які видніється її декольте та живіт.

Окрім того, на фото можна помітити ялинку. Вона прикрашена доволі незвично. Ялинкові прикраси співачка обрала у формі музичних інструментів і нот. А ось ще одним особливим декоративним елементом новорічної красуні стали фотографії родини Ассії та її власні.

Ассія Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

До слова, Ахат у передноворічній метушні побажала своїм шанувальникам віднайти спокій і налаштуватися на краще.

"Новорічні свята вже зовсім близько! Не забувайте відволікатися, дозвольте собі відпочити, набратися позитиву і віри в краще. Все ж, свята створені саме для цього", - написала співачка.

У коментарях фани відзначили неймовірний вигляд 58-річної скрипальки й надіслали смайлики у формі вогників.

Нагадаємо, відома співачка Ассія Ахат наразі проживає в Америці. Після тривалого мовчання вона пояснила, чим займається за кордоном.

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