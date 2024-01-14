58-річна Ассія Ахат у звабливому кетс'юті зачарувала стрункою фігурою

Відома українська скрипалька та співачка Ассія Ахат продемонструвала шанувальникам, який вигляд зараз має.

Так, на сторінці в Instagram артистка розмістила декілька знімків, на яких постала у звабливому образі. На фото 58-річна Ахат постає у звабливому чорному кетс'юті, який підкреслив її фігуру. Образ музикантка доповнила чорною атласною сорочкою та легким макіяжем:

"Залишаючи вчорашнє позаду, очікуючи яскравіше завтра", - ось так коротко і по-філософськи підписала свої світлини Ахат.

Ассія Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Своєю чергою, шанувальники артистки були приголомшені її молодим зовнішнім виглядом та наробили безліч компліментів:

Захоплююся багато років!

Поділіться секретом, як ви зберігаєте таку чудову фізичну форму? Ви напевно їсте, як Дюймовочка

Маєте розкішний вигляд

Неймовірна жінка!

Ассія Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Нагадаємо, раніше в матеріалі ТСН.ua ми писали про те, куди зникла і чим наразі займається Ассія Ахат. Артистка знайшла собі роботу в Америці.

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