58-річна Демі Мур у смугастому бікіні радісно пострибала на яхті: "Приголомшлива фігура"

58-річна Демі Мур у смугастому бікіні радісно пострибала на яхті: "Приголомшлива фігура"

Акторка насолодилася відпочинком.

Голлівудська акторка Демі Мур не готова попрощатися з літом, тому якомога довше насолоджується теплими днями.

Так, знаменитість влаштувала собі відпочинок на яхті та не втратила нагоди продемонструвати фанам свою приголомшливу фігуру. На сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлину, на якій у смугастому бікіні радісно стрибає на палубі. 58-річна Демі засвітила пружні груди, плаский животик та стрункі ніжки.

Демі Мур у купальнику / instagram.com/demimooreofficial

"Останній стрибок від радості перед стрибком в осінь", - написала вона.

Юзери потішили кумирку приємними повідомленнями у коментарях.

Приголомшлива фігура

Маєш неймовірний вигляд

Яке тіло!

Сексапільна! Демі, ти богиня

Нагадаємо, не так давно Демі Мур у бікіні спричинила фурор у Мережі. Акторка ошелешила фігурою.

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