58-річна Демі Мур у смугастому бікіні радісно пострибала на яхті: "Приголомшлива фігура"

Акторка насолодилася відпочинком.
Голлівудська акторка Демі Мур не готова попрощатися з літом, тому якомога довше насолоджується теплими днями.
Так, знаменитість влаштувала собі відпочинок на яхті та не втратила нагоди продемонструвати фанам свою приголомшливу фігуру. На сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлину, на якій у смугастому бікіні радісно стрибає на палубі. 58-річна Демі засвітила пружні груди, плаский животик та стрункі ніжки.
"Останній стрибок від радості перед стрибком в осінь", - написала вона.
Юзери потішили кумирку приємними повідомленнями у коментарях.
- Приголомшлива фігура
- Маєш неймовірний вигляд
- Яке тіло!
- Сексапільна! Демі, ти богиня
Нагадаємо, не так давно Демі Мур у бікіні спричинила фурор у Мережі. Акторка ошелешила фігурою.