58-річна Лоліта приголомшила фігурою у купальнику після екстремального схуднення

Артистка втратила понад 12 кілограмів.

Співачка Лоліта Мілявська для своїх фанів може стати справжнім стимулом взяти себе в руки та привести до ладу фігуру.

58-річна виконавиця за останній час дуже змінилася – схудла на 12 кілограмів та помітно помолодшала. Тепер артистка залюбки демонструє бездоганну фігуру, що зробила й цього разу.

На сторінці в Instagram Лоліта розмістила відео, на якому зображена у суцільному блакитному купальнику. Ролик знімав друг зірки, дизайнер Ігор Гуляєв. Вони мають добру традицію – ходити до басейну.

"Ми з Ігорем Гуляєвим змушуємо себе плавати в басейні. Спочатку знімаємо всяку дурість для розігріву, потім пізній сніданок, він же обід. Потім виконувати замовлення друзів до аптеки", - підписала відео Лоліта.

Ролик вийшов доволі кумедним та не аби як підняв настрій фанам артистки: "харизма за кілометри", "Лоліто, ви чудова! Сміх та гріх.... Дай Боже вам завжди залишатися такою!", "Лоліта як завжди - запальничка".

Нагадаємо, що в квітні 2017 року Лоліту, яка прямувала до України, висадили з поїзда на прикордонному контролі. Причиною для відмови у перетині кордону стало відвідування Лолітою окупованого Криму через закриті пункти пропуску. Артистці заборонили в'їзд до України на три роки.

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