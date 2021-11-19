58-річна Лоліта розсекретила, у яких незвичайних місцях у неї був секс

58-річна Лоліта розсекретила, у яких незвичайних місцях у неї був секс

Зірка відповіла на пікантне запитання.

Співачка Лоліта Мілявська відверто розповіла про своє інтимне життя.

Так, на YouTube-каналі Galich Ida 58-річна зірка відповіла, у яких незвичайних місцях у неї був секс. Лоліта жартує, що такого місця, мабуть, вже й на планеті немає.

Лоліта Мілявська / скріншот з відео

"Такого місця вже немає не планеті. Хоча ні, мабуть, ще в Лондоні є. Це телефонні будки. Також був секс у літаках та плацкартному вагоні. Навіть шторкою не прикривалися. Мені здається, що у кожної людини мого віку був секс у цих місцях", - поділилася Лоліта.

Втім, виконавиця впевнена, що тоді експериментували, тому що просто не було житла. Доводилося щось вигадувати.

"Просто ще була проблема з житлом. Це все траплялося, бо не було більше де. Наразі також є багато незвичайних місць. Просто є житло, тому немає сенсу", - говорить Лоліта.

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