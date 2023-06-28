58-річна Моніка Беллуччі у самому лише светрі посвітила стрункими ніжками

Зірка знялася для сторінок відомого глянцю.
Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі посвітила стрункими ніжками, показавшись у самому лише светрі.
У такому пікантному образі артистка з'явилася на сторінках відомого глянцю ELLE. На обкладинці журналу 58-річна Беллуччі постала у білому об'ємному в'язаному светрі. Акторка сиділа на підлозі та демонструвала свої стрункі та спортивні ніжки. Своє волосся знаменитість розпустила, а з прикрас вона обрала лише перстень, який одягла на мізинець. Також для фотосесії професійні візажисти зробили акторці легкий макіяж.
У коментарях прихильники італійської знаменитості не змогли стриматися та просто засипали її компліментами. Фани написали чимало приємних слів щодо зовнішнього вигляду акторки: "найгарніша жінка у світі", "саме такий вигляд має італійська досконалість", "просто неперевершена".
Нагадаємо, Моніка Беллуччі час від часу позує для сторінок відомих глянців. Нещодавно акторка знялася для журналу COTE Magazine, де показалася у блискучій та обтислій сукні з пікантним декольте.
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