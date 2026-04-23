58-річна Ніколь Кідман потрапила до лікарні просто зі знімального майданчика

Ніколь Кідман / © Associated Press

Голлівудська акторка Ніколь Кідман потрапила до лікарні просто зі знімального майданчика.

Про це повідомляє видання People з посиланням на слова актора Ніка Оффермана. До слова, 58-річна Кідман є виконавчою продюсеркою серіалу «У Марго проблеми з грошима», де вона також грає головну роль. 22 квітня відбувся перший день знімань артистки. Декорації вже були побудовані, актори готувалися до сцен. Проте з’ясувалось, що Ніколь Кідман почувається зле, оскільки занедужала. У неї був грип. Акторка не стала підводити знімальну групу, тож попри хворобу все ж вийшла на роботу.

«Раптом дізнаються, що у Ніколь грип. І ми кажемо: „О ні, це так прикро, бо у нас є лише один день, заради якого ми й побудували весь цей цирк. Ми отримали цю новину близько 8:00 ранку. Близько 11:00 надійшла звістка: „Ніколь іде“. Вона була така бліда. У неї просто був дуже сильний грип», — пригадує Офферман.

Врешті, Ніколь Кідман відіграла всі свої сцени. Нік Офферман каже, що його колега впоралася просто на відмінно. Проте це все ж відобразилося на здоров’ї зірки Голлівуду. Після знімань їй знадобилася допомога медиків. Тож знаменитість відвезли до лікарні, де їй поставили крапельницю, щоб нормалізувати стан.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман здивувала вибором нової професії. Артистка розсекретила, чим планує займатися.