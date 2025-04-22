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58-річна Сальма Гаєк на фото без фотошопу показала сиве волосся та похизувалася фігурою в купальнику
Зірка Голлівуду показала, як насолоджується весняним відпочинком.
Голлівудська акторка з мексиканським корінням Сальма Гаєк на чесних фото без фотошопу та фільтрів продемонструвала, який зараз вигляд має.
Знаменитість поділилася, як насолоджується весняним відпочинком. Звичайно, акторка вже встигла поплавати на своїй приватній яхті. Знімками 58-річна Сальма Гаєк активно ділилася в Instagram.
Зокрема, зірка Голлівуду показалась в купальнику. Знаменитість хизувалася стрункою та підтягнутою фігурою, а також пишним бюстом.
До речі, Сальма Гаєк віддає перевагу природній краси. Окрім того, знаменитість не соромиться її демонструвати. Коли в зірки з'явилося сиве волосся, вона не квапилася його зафарбовувати. Зокрема, акторка залюбки демонструє пасма із сивиною. До речі, Сальма Гаєк це робить навіть на червоних хідниках.
Користувачі вже встигли засипати зірку Голлівуду компліментами. Акторці писали, що вона має неперевершений вигляд. Також користувачі захоплювалися її природною красою.
Нагадаємо, нещодавно дружина українського гумориста Юрія Ткача хизувалася стрункою фігурою в купальнику. Тим часом пильні підписники Вікторії звернули увагу, що вона неабияк схудла.