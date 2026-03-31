58-річна Селін Діон після зникнення зі сцени чесно розповіла про боротьбу з невиліковною хворобою

Селін Діон / © instagram.com/celinedion

Канадська співачка Селін Діон після тривалої паузи в кар’єрі відверто розповіла про свій стан здоров’я, який серйозно підірвала рідкісна недуга.

Як відомо, зірка тривалий час бореться із синдром ригідної людини — важким і прогресуючим захворюванням, яке впливає на нервову систему, викликає сильні м’язові спазми та може обмежувати рухливість. Саме через це артистка була змушена зникнути зі сцени та скасувати виступи.

Втім, виконавиця у день свого 58-річчя потішила фанів несподіваною звісткою. Після нещодавніх чуток вона офіційно підтвердила в Instagram, що повертається до слухачів із новими концертами. За словами Селін, вона щодня працює над своїм станом, ретельно слідкує за здоров’ям і вже відчуває значне покращення.

«Я вже готова це зробити. Я почуваюся добре, я сильна. Проте, звісно, трохи схвильована. Все чудово, я дбаю про своє здоров’я, знову співаю і навіть трохи танцюю», — поділилася артистка у заяві.

Співачка також наголосила, що шлях до відновлення був непростим і потребував величезної сили духу. Вона щиро подякувала прихильникам за підтримку, яка допомагала їй не здаватися у найважчі моменти.

«Маю сказати вам дещо дуже важливе. Протягом останніх кількох років, буквально кожного дня, я відчувала ваші молитви та підтримку, вашу доброту та любов», — зворушила артистка.

До слова, серія концертів запланована на цьогорічну осінь. Квитки вийдуть у продаж на початку квітня. Водночас виступи будуть проходити з перервами, аби, ймовірно, не перевантажувати організм і зберегти стабільний стан здоров’я світової знаменитості.