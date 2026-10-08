58-річна тяжкохвора Селін Діон упала просто на сцені під час концерту в Парижі

Селін Діон / © Associated Press

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Канадійська співачка Селін Діон, яка страждає від тяжкої хвороби, впала просто на сцені.

Прикрий інцидент стався на концерті виконавиці. Так, 7 жовтня вона виступила на арені Plenitude Arena у Парижі. Коли 58-річна Діон виконувала пісню Dans un autre monde, вона різко впала на бік.

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Тієї миті співачка виконувала танцювальний рух. Ймовірно, її штани зачепилися за її каблуки, через що вона втратила рівновагу та впала. Проте Селін Діон не розгубилася. Вона швидко підвелася і продовжила виступ. Водночас виконавиця ще й встигла заспокоїти публіку та показала великий палець догори, запевнивши, що з нею все гаразд.

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Що відомо про тяжку невиліковну хворобу Селін Діон

У грудні 2022 року Селін Діон оголосила, що страждає від тяжкої хвороби, яка є невиліковною. У неї діагностували синдром м’язової скованості. Ця хвороба атакує центральну нервову систему, через що мозок надсилає неправильні сигнали до м’язів.

Симптоми у співачки розвивалися роками. Зокрема, ще 20 років тому вона почала відчувати раптові спазми в голосі, а 2020-го її стан настільки погіршився, що вона втратила контроль над тілом. На жаль, хвороба невиліковна. На тлі цього Діон завершила кар’єру.

Однак у вересні 2026 року відбулося її тріумфальне повернення. Артистка випустила нові сингли та розпочала концертний тур. Щоправда, повернення дається їй нелегко. Щоб мати змогу виступати, виконавиця щодня проходить через виснажливу реабілітацію.

Сама Селін Діон тішиться, що може знову займатися творчістю. Після свого концерту в Парижі вона влаштувала емоційне імпровізоване шоу — залізла на капот і станцювала босоніж.

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