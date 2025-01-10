58-річний Венсан Кассель учетверте став батьком: молодша на 30 років обраниця народила йому сина

Актор Венсан Кассель та австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста стали батьками.

Про це повідомив 58-річний актор на своїй сторінці в Instagram. Венсан не став розсекречувати жодних подробиць і поки що не показував малюка. Утім, в оригінальний спосіб сповістив, що став батьком сина ще 7 січня. У публікації знаменитість використав малюнок, де видніється майка, на якій красується ім'я Каетану. Тож, ймовірно, саме так закохані назвали новонародженого.

"Здогадайтеся, хто народився 7 січня 2025 року. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові й поезії. Найкрутіший чувак у світі!", - написав Кассель.

Венсан Кассель став батьком учетверте / Фото: instagram.com/vincentcassel

До слова, для обраниці актора це перша дитина, а для самого актора – четверта. Венсан має від колишньої дружини, акторки Моніки Беллуччі двох доньок – Деву та Леоні. Від другого шлюбу з моделлю Тіною Кунакі, з якою він розлучився декілька років тому, зірка теж виховує доньку.

Зазначимо, про роман Нари Баптисти та Венсана Касселя стало відомо у вересні 2023 року. Молодша на 30 років модель завагітніла від зірки через рік після початку їхніх стосунків. Сама ж новоспечена мама поки що не дає жодних коментарів і не ділилася радісною новиною про поповнення у родині.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот показав свою підрослу шестимісячну доньку Лелю від гімнастки Наталії Татарінцевої.

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