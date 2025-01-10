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58-річний Венсан Кассель учетверте став батьком: молодша на 30 років обраниця народила йому сина

58-річний Венсан Кассель учетверте став батьком: молодша на 30 років обраниця народила йому сина

Нара Баптиста та Венсан Кассель

Для актора це вже четверта дитина.

Актор Венсан Кассель та австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста стали батьками.

Про це повідомив 58-річний актор на своїй сторінці в Instagram. Венсан не став розсекречувати жодних подробиць і поки що не показував малюка. Утім, в оригінальний спосіб сповістив, що став батьком сина ще 7 січня. У публікації знаменитість використав малюнок, де видніється майка, на якій красується ім'я Каетану. Тож, ймовірно, саме так закохані назвали новонародженого.

"Здогадайтеся, хто народився 7 січня 2025 року. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові й поезії. Найкрутіший чувак у світі!", - написав Кассель.

Венсан Кассель став батьком учетверте / © instagram.com/vincentcassel
Венсан Кассель став батьком учетверте / Фото: instagram.com/vincentcassel

До слова, для обраниці актора це перша дитина, а для самого актора – четверта. Венсан має від колишньої дружини, акторки Моніки Беллуччі двох доньок – Деву та Леоні. Від другого шлюбу з моделлю Тіною Кунакі, з якою він розлучився декілька років тому, зірка теж виховує доньку.

Зазначимо, про роман Нари Баптисти та Венсана Касселя стало відомо у вересні 2023 року. Молодша на 30 років модель завагітніла від зірки через рік після початку їхніх стосунків. Сама ж новоспечена мама поки що не дає жодних коментарів і не ділилася радісною новиною про поповнення у родині.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот показав свою підрослу шестимісячну доньку Лелю від гімнастки Наталії Татарінцевої.

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