58-річний Віктор Павлік показався на лижах з 3-річним сином, якого уперше вчив кататися

Український співак Віктор Павлік з дружиною, бізнесвумен і блогеркою Катериною Реп'яховою вирушили у подорож.

Сімейство у своєму фотоблогу розповіло, що вони з сином Михасиком приїхали до Буковелю. У засніжених горах вони віднайшли чимало пригод. Так, зірковий батько пішов вчити 3-річного сина кататися на лижах і показав милі фото, як вони провели час разом.

Віктор Павлік з сином у Буковелі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Крім того, Катерина наробила фото сина у новорічних локаціях, а також відвідала з ним контактний зоопарк. Звичайно, не обійшлося і без спільних фото у повному складі. Так, артист попозував з Катериною, а на ще одному фото до них доєднався їхній син.

Син Віктора Павліка у Буковелі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Син Віктора Павліка у Буковелі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з родиною у Буковелі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік з дружиною у Буковелі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Атмосферні знімки прокоментувало чимало юзерів, а також і сам Віктор Павлік, написавши: "Любов моя! Мої щастя". Тим часом шанувальники поцікавилися враженнями Михасика, який вперше став на лижі. За словами Катерини, хлопчик поки що просто ознайомився з цим видом зимових розваг, але їздити не навчився.

"Не дуже зрозумів, що від нього хочуть. Але у нас не нормотипова дитина, тому тут все індивідуально. Наша задача була просто познайомити його з лижами. Розуміли, що він не поїде. Закладаємо фундамент на майбутнє", - пояснила у коментарях дружина співака.

Син Віктора Павліка у Буковелі / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розсекретила, з ким буде святкувати новорічні свята й уперше розкрила свій новий роман.

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