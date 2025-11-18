ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

58-річного зірку "Людей Ікс" Лієва Шрайбера госпіталізували до лікарні

Актор звернувся за допомогою до медиків через проблеми зі здоров'ям.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лієв Шрайбер

Лієв Шрайбер / © Associated Press

Голлівудський актор Лієв Шрайбер, який є зіркою фільму "Люди Ікс", потрапив до лікарні.

Про це повідомляє видання TMZ, з посиланням на власні джерела. Зазначається, що в 58-річного актора в неділю, 16 листопада, сильно розболілась голова. Лієв Шрайбер звернувся до свого лікаря, який наполіг на тому, аби актор приїхав до лікарні.

Врешті, він прибув до одного з медзакладів Нью-Йорка, де провів ніч. Наступного дня лікарі зробили йому обстеження, після чого відпустили додому. До речі, згодом і представник Шрайбера прокоментував інцидент. Агент актора запевнив, що він поїхав до лікарні з міркувань безпеки. Наразі ж артист перебуває вдома і йому дозволили повертатись до роботи.

Лієв Шрайбер / © Associated Press

Лієв Шрайбер / © Associated Press

"З міркувань безпеки Лієв поїхав до лікарні для обстеження, і станом на сьогодні йому дозволили повернутися до роботи", - говорить представник актора.

Зазначимо, раніше Лієв Шрайбер страждав від сильних головних болів, що аж навіть міг втрачати пам'ять. Тоді лікарі запевняли, що в актора мігрені.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що лідер українського рок-гурту "Скай" Олег Собчук потрапив до лікарні. В артиста був передінфарктний стан.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie