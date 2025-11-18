58-річного зірку "Людей Ікс" Лієва Шрайбера госпіталізували до лікарні

Лієв Шрайбер / © Associated Press

Голлівудський актор Лієв Шрайбер, який є зіркою фільму "Люди Ікс", потрапив до лікарні.

Про це повідомляє видання TMZ, з посиланням на власні джерела. Зазначається, що в 58-річного актора в неділю, 16 листопада, сильно розболілась голова. Лієв Шрайбер звернувся до свого лікаря, який наполіг на тому, аби актор приїхав до лікарні.

Врешті, він прибув до одного з медзакладів Нью-Йорка, де провів ніч. Наступного дня лікарі зробили йому обстеження, після чого відпустили додому. До речі, згодом і представник Шрайбера прокоментував інцидент. Агент актора запевнив, що він поїхав до лікарні з міркувань безпеки. Наразі ж артист перебуває вдома і йому дозволили повертатись до роботи.

Лієв Шрайбер / © Associated Press

"З міркувань безпеки Лієв поїхав до лікарні для обстеження, і станом на сьогодні йому дозволили повернутися до роботи", - говорить представник актора.

Зазначимо, раніше Лієв Шрайбер страждав від сильних головних болів, що аж навіть міг втрачати пам'ять. Тоді лікарі запевняли, що в актора мігрені.

