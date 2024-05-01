58-річному Віктору Павліку робитимуть операцію на серці: "Критична ситуація, він може померти"

Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен та блогерка Катерина Реп'яхова, повідомила, що чоловікові робитимуть серйозну операцію на серці.

Музикант вже давно потребував хірургічного втручання. Однак, вмовляння дружини на 58-річного Віктора Павліка не діяли, він відмовлявся від операції. Переконати артиста вдалося лікареві однієї з київських лікарень. Він зв'язався зі співаком та пояснив всю серйозність його ситуації.

"Дуже важлива для нас новина: Борис Михайлович вмовив чоловіка на операцію. Віктора Франковича самі знайшли з лікарні люди і вмовили. Мене він не слухав. Слава Богу за цих людей", - поділилася Реп'яхова.

Допис Катерини Реп'яхової / Фото: instagram.com/repyahovakate

Дружина співака також зізналась, що у Віктора Павліка критична ситуація. Співакові просто необхідна операція, адже без неї може бути летальний кінець.

"У Віктора Павліка критична ситуація, він може померти у будь-який момент", - зізналась Реп'яхова.

Зазначимо, раніше дружина Віктора Павліка розповідала, що він народився з вадою серця. Один із клапанів вийшов з ладу та припинив виконувати свої функції, тож його необхідно замінити на штучний. Утім, музикант відмовлявся від операції.

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