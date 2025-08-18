58-річну Ольгу Сумську присоромили за фото в купальнику: акторка майстерно відповіла на критику

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Українську акторку Ольгу Сумську розкритикували через пікантні фото в купальнику.

Так, артистка насолоджувалася літнім відпочинком. Звичайно ж, знаменитість не могла не поділитися пляжними фото. У Facebook 58-річна Ольга Сумська показалася в рожевому суцільному купальнику. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами та парео.

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

У коментарях артистку просто засипали компліментами. Фани зазначили, що акторка має розкішний вигляд. Однак, такої думки виявилися не всі. Деякі присоромили Ольгу Сумську, що, мовляв, в її віці недоречно публікувати такі кадри.

"Нічого немає смішнішого за стару жінку, яка видає себе за юнку. Раневська сказала золоті слова: "Скільки фасад не чепури – каналізація стара!". Стара і древня", - розкритикували акторку.

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Ольга Сумська мовчати не стала, а майстерно відповіла на критику. Артистка наголосила, що молодитися не збирається і свого віку не соромиться. Акторка також зазначила, що може публікувати фото в купальнику, адже скільки б жінці років не було – вона прекрасна.

"Джоан Коллінз. 92 роки. Фото цього року! І вона прекрасна! А хто видає себе за юнку? Ми такі, які є. Стара і древня ваша злість, а жінка в будь-якому віці цікава", - відповіла артистка.

Коментарі під дописом Ольги Сумської / © facebook.com/osumska

Нагадаємо, нещодавно в родині Ольги Сумської було особливе свято. Чоловік акторки Віталій Борисюк святкував день народження. Артистка вітала коханого з 62-річчям і показала їхні милі фото.