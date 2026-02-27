58-річний діджей Девід Гетта учетверте став батьком і показав новонародженого малюка

Девід Гетта з вагітною коханою / © instagram.com/davidguetta

Всесвітньовідомий французький діджей Девід Гетта учетверте став батьком.

Музикант та його кохана, 34-річна акторка та модель Джессіка Ледон, ретельно приховували новину про майбутнє поповнення в родині. І лише після народження малюка закохані розкрити родинний секрет. Вони опублікували серію світлин в Instagram.

Девід Гетта з родиною / © instagram.com/davidguetta

Частина кадрів була зроблена ще тоді, коли Ледон перебувала на останніх місяцях вагітності. Закохані мило позували разом із сином Саяном, при цьому обраниця 58-річного Гетти демонструвала чималий округлий животик.

Девід Гетта з родиною / © instagram.com/davidguetta

На наступних знімках сімейство вже було зображене учотирьох. На світ з'явився другий син Девіда Гетти та Джессіки Ледон. Пара вже показала перші фото новонародженого, на яких не стала приховувати його обличчя, а також розсекретила ім'я малюка. Хлопчика назвали Скайлер.

Новонароджений син Девіда Гетти / © instagram.com/davidguetta

Зазначимо, Девід Гетта та Джессіка Ледон почали зустрічатися 2015 року. 17 березня 2024 року закохані оголосили про народження спільного сина Саяна. Також діджей виховує двох дорослих дітей від ексдружини Кеті – 22-річного Тіма та 18-річну Енджі.

