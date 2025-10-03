58-річний Остап Ступка заінтригував одруженням з молодою красунею

Остап Ступка і Маргарита Ткач

Відомий український актор Остап Ступка розповів про стосунки з 23-річною журналісткою-театрознавицею Маргаритою Ткач і чи готовий знову одружитися.

Зокрема, актор поділився, що поки не квапиться до РАЦСу, та все ж не виключає, що може знову укласти шлюб і офіційно побратися з молодою обраницею. На наше запитання, чи планує він найближчим часом вже одружитися, народний артист відповів:

"Маргарита планує, а я поки що ні. На цьому тлі у нас виходять деякі суперечки", — зізнався у розмові з ТСН.ua Остап Ступка.

До слова, кохана артиста каже, що сама не квапить його з рішенням офіційно оформити їхні стосунки, хоча й віджартовується з цього приводу: "Я сказала Остапу, що планую колись вийти заміж. Якщо він цього не захоче, значить, напевно, це буде хтось інший".

Остап називає плани Маргарити "радикальним підходом" та мимохіть обмовлюється у розмові з ТСН.ua, що його п'ятий шлюб дійсно на підході: "Я можу передумати у будь-який момент. Чотири шлюби вже за плечима, попереду, можливо, й п’ятий. Все може бути".

За словами Ступки, його не бентежить різниця у віці, тим паче, попередні обраниці теж були молодші за нього. "Так, з Маргаритою у нас 35 років різниці. І це рекорд. Попередня (дружина — прим.ред.) була на 27 років молодша. Іноді я думаю, невже я такий старий?", — сміється Остап.

На запитання, чи планує він знову стати батьком, актор, у якого є троє дітей під попередніх стосунків, відповідає: "Як Бог дасть, я не від чого не зарікаюсь". А ось Маргарита неочікувано зізналася, що поки не квапиться з цим питанням: "Я не планую, найближчі років 10 точно. Наразі я себе не уявляю в ролі мами, у мене є інші пріоритети і уявлення про своє життя. Я не кажу, що не зміню ніколи своєї думки, але наразі я не хочу і не планую дітей".

Нагадаємо, актор Остап Ступка торік уперше представив публіці свою обраницю. Після розлучення з дружиною Дар’єю, яке відбулося вже під час повномасштабної війни, він майже одразу розпочав нові стосунки. Пара відкрито демонструє свої почуття й періодично ділиться спільними публікаціями у соцмережах.