59-річна Ассія Ахат у топі посвітила пишним бюстом і ошелешила сталевим пресом

Відома українська скрипалька та співачка Ассія Ахат у топі посвітила пишним бюстом та ошелешила сталевим пресом.

Пікантними світлинами знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка позувала перед камерою у чорному костюмі та коротенькому топі, а своє волосся вона розпустила. Вбрання неабияк підкреслило струнку та підтягнуту фігуру 59-річної Ассії Ахат. Зокрема, скрипалька продемонструвала пишний бюст та сталевий прес. Кадри були зроблені ввечері на тлі не менш розкішного автомобіля Mercedes-Benz GLE.

Ассія Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

"Особливі моменти кожного дня", - коротко підписала світлини знаменитість.

У коментарях користувачі були просто приголомшені молодим виглядом Ассії Ахат. Вони написали чимало компліментів кумирці. На знімки відреагувала й зіркова фотографиня Соня Плакидюк, яка залишила смайлик у вигляді вогника.

Ассія Ахат / Фото: instagram.com/ahhattassia

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч в обтислій сукні посвітила пишним бюстом. Також 39-річна виконавиця висловилася про свій вік.

Читайте також: