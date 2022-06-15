59-річна Демі Мур вперше показала свого бойфренда, молодшого за неї на 13 років

59-річна Демі Мур вперше показала свого бойфренда, молодшого за неї на 13 років

Голлівудська акторка Демі Мур тримає в таємниці подробиці свого особистого життя.

Раніше було відомо, що вона не самотня. Та з ким саме зустрічалась, 59-річна зірка не говорила.

Разом з тим знаменитість не показувала обличчя свого коханого. Утім, Демі все ж вирішила трішечки поділитися своїм особистим.

Демі Мур зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/demimoore

Акторка разом зі своїм коханим була на прогулянці та зробила декілька знімків, якими згодом поділилася в Instagram. На фото обранець зірки ніжно цілував її в щічку та обнімав.

Демі Мур зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/demimoore

До слова, про коханого Демі Мур мало що відомо. Акторка вирішила нічого про нього не розповідати, навіть імені його не називає. Утім, виданню Hello! вдалося дізнатися, що знаменитість перебуває у стосунках з 46-річним швейцарським шеф-кухарем Деніелом Гаммом.

Зазначимо, Демі Мур була тричі заміжньою. Вона була у стосунках з рок-музикантом Фредді Муром, актором Брюсом Віллісом та Ештоном Кутчером.

Демі Мур виховує трьох доньок: Румер, Скаут та Таллулу.

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