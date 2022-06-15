59-річна Демі Мур вперше показала свого бойфренда, молодшого за неї на 13 років

Голлівудська акторка Демі Мур тримає в таємниці подробиці свого особистого життя.
Раніше було відомо, що вона не самотня. Та з ким саме зустрічалась, 59-річна зірка не говорила.
Разом з тим знаменитість не показувала обличчя свого коханого. Утім, Демі все ж вирішила трішечки поділитися своїм особистим.
Акторка разом зі своїм коханим була на прогулянці та зробила декілька знімків, якими згодом поділилася в Instagram. На фото обранець зірки ніжно цілував її в щічку та обнімав.
До слова, про коханого Демі Мур мало що відомо. Акторка вирішила нічого про нього не розповідати, навіть імені його не називає. Утім, виданню Hello! вдалося дізнатися, що знаменитість перебуває у стосунках з 46-річним швейцарським шеф-кухарем Деніелом Гаммом.
Зазначимо, Демі Мур була тричі заміжньою. Вона була у стосунках з рок-музикантом Фредді Муром, актором Брюсом Віллісом та Ештоном Кутчером.
Демі Мур виховує трьох доньок: Румер, Скаут та Таллулу.
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