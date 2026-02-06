59-річна Голлі Беррі виходить заміж за відомого музиканта після шести років стосунків

Голлі Беррі / © Associated Press

Реклама

Голлівудська зірка Голлі Беррі після трьох невдалих шлюбів в минулому виходить заміж за музиканта Вана Ганта.

Про зміни в особистому житті 59-річна Беррі відверто розповіла під час ефіру популярного шоу The Tonight Show з Джиммі Феллоном. Акторка зізналася, що навколо її заручин виникло чимало чуток, які не мають нічого спільного з реальністю. Зокрема, фани ще від 2022 року невтомно припускали, що артистка більше не холостячка. Але щоразу не мали рації.

За словами Голлі, у медіа активно обговорювали нібито її відмову виходити заміж, однак це — перебільшення. Вона наголосила, що вона сказала «так» на освідчення Вана без сумнівів і ніколи їх не мала.

Реклама

«Я вже зустрічаюсь з Ваном майже шість років. Що ж, існує певна плутанина щодо того, що він пропонував мені одружитися, а я сказала „ні“. Ні, це не так. Я не говорила „ні“. Ми просто не призначили дати», — поділилася Голлі.

Ван Гант і Голлі Беррі / © Associated Press

Ба більше, акторка під час шоу продемонструвала обручку, яку отримала від музиканта. Прикраса виявилася зовсім не «скромною». Масивна золота каблучка з великим діамантом у центрі, доповненим оригінальними геометричними елементами, миттєво привернула увагу публіки.

Ще влітку Ван Гант натякав, що освідчився акторці, однак тоді пара вирішила не поспішати з весільними планами. Сама Голлі раніше говорила, що хоче підійти до цього кроку усвідомлено та без тиску, але з впевненістю у своїх почуттях.

Голлі Беррі показала заручальне кільце / © instagram.com/halleberry

Зазначимо, Роман Беррі та Ганта став публічним навесні 2021 року. До знайомства з музикантом акторка вже тричі була заміжня — за бейсболістом Девідом Джастісом, співаком Еріком Бене та актором Олів’є Мартінесом. Голлі від попередніх стосунків виховує двох дітей — 17-річну Налу та 12-річного Масео, а її наречений — сина.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка-14» Інна Бєлєнь повідомила про заміжжя. Вагітна блогерка показала свого чоловіка та яким був їхній розпис.