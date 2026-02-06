- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 2 хв
59-річна Голлі Беррі виходить заміж за відомого музиканта після шести років стосунків
Після тривалих чуток про статус нареченої зірка офіційно заявила про заручини. Це вже четвертий шлюб для неї.
Голлівудська зірка Голлі Беррі після трьох невдалих шлюбів в минулому виходить заміж за музиканта Вана Ганта.
Про зміни в особистому житті 59-річна Беррі відверто розповіла під час ефіру популярного шоу The Tonight Show з Джиммі Феллоном. Акторка зізналася, що навколо її заручин виникло чимало чуток, які не мають нічого спільного з реальністю. Зокрема, фани ще від 2022 року невтомно припускали, що артистка більше не холостячка. Але щоразу не мали рації.
За словами Голлі, у медіа активно обговорювали нібито її відмову виходити заміж, однак це — перебільшення. Вона наголосила, що вона сказала «так» на освідчення Вана без сумнівів і ніколи їх не мала.
«Я вже зустрічаюсь з Ваном майже шість років. Що ж, існує певна плутанина щодо того, що він пропонував мені одружитися, а я сказала „ні“. Ні, це не так. Я не говорила „ні“. Ми просто не призначили дати», — поділилася Голлі.
Ба більше, акторка під час шоу продемонструвала обручку, яку отримала від музиканта. Прикраса виявилася зовсім не «скромною». Масивна золота каблучка з великим діамантом у центрі, доповненим оригінальними геометричними елементами, миттєво привернула увагу публіки.
Ще влітку Ван Гант натякав, що освідчився акторці, однак тоді пара вирішила не поспішати з весільними планами. Сама Голлі раніше говорила, що хоче підійти до цього кроку усвідомлено та без тиску, але з впевненістю у своїх почуттях.
Зазначимо, Роман Беррі та Ганта став публічним навесні 2021 року. До знайомства з музикантом акторка вже тричі була заміжня — за бейсболістом Девідом Джастісом, співаком Еріком Бене та актором Олів’є Мартінесом. Голлі від попередніх стосунків виховує двох дітей — 17-річну Налу та 12-річного Масео, а її наречений — сина.
Нагадаємо, нещодавно переможниця «Холостяка-14» Інна Бєлєнь повідомила про заміжжя. Вагітна блогерка показала свого чоловіка та яким був їхній розпис.