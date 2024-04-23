59-річна Моніка Беллуччі підкреслила пишний бюст елегантною сукнею і захопила стрункою фігурою

Італійська акторка Моніка Беллуччі захопила кадрами з нового фотосету, де похизувалася стрункою фігурою та пишним бюстом.

Так, днями знаменитість знялася для сторінок відомого глянцю Elle. Нині ж артистка продовжує ділитися кадрами з фотосету. Зокрема, 59-річна Беллуччі приміряла декілька образів.

Перед об'єктивами фотокамер акторка позувала в елегантній чорній обтислій сукні, яка вдало підкреслювала її пишний бюст та струнку фігуру.

Моніка Беллуччі / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Також знаменитість показувалася у доволі екстравагантному образі з піджаком та капронових колготках з масивним візерунком.

Моніка Беллуччі / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Окрім того, Моніка Беллуччі позувала у вечірній довгій сукні, яка оголяла її спину та додавала ніжності образу акторки.

Моніка Беллуччі / Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Зірці кіно у коментарях під фото написали чимало компліментів. Прихильники оцінили природну красу артистки та зазначили, що вона неабияк вродлива: "Ви є символом природної краси", "неймовірно вродлива", "ви неабияк елегантні та гарні".

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Сальма Гаєк похизувалася своєю природною красою. Артистка опублікувала фото в купальнику, на якому показалася без фотошопу та фільтрів.

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