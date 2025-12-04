59-річна Ольга Сумська назвала свій діагноз, який вніс корективи в її життя

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Українська акторка Ольга Сумська, яка раніше розповідала про своє інтимне життя після 50 років, заговорила про хворобу, яка трансформувала її заняття спортом.

Акторка зізналася, що тривалий час біг був її головною фізичною активністю й приносив справжнє задоволення. Проте після нещодавнього обстеження лікарі виявили протрузії, які стали вагомим обмеженням і змусили її повністю переглянути тренування. Тож вона обрала інші методи.

«Я бігала, обожнюю біг. Але протрузії виникли. Я зробила рентген і лікар мені заборонив біг, але я його люблю. Крім того, що я ходжу іноді в спортзал, я купила собі степпер», — розповіла зірка у проєкті Людмили Шупенюк.

Реклама

Ольга Сумська на степпері / © instagram.com/olgasumska

Та 59-річна Ольга не зупинилася на цьому. Вона зізнається, що однією з мотивацій слідкувати за своєю формою є її чоловік Віталій Борисюк. За словами акторки, він пильно слідкує за її режимом харчування та фізичними навантаженнями, тож вона однаково дбає про спорт у своєму житті.

«Треба частіше (ходити до спортзали — прим. ред.). Мене й чоловік підштовхує й надихає, не дає вечеряти. От сам не вечеряє й каже мені: „Я тобі не дозволяю, не підходь до холодильника“. Він мене пам’ятає ще зовсім худою, а ці 10 кг десь взялися й гармонійно розподілилися. Але він все помічає чоловічим гострим оком. Зморшок не бачить, а кілограми бачить», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно заслужена артистка України Тетяна Піскарьова розповіла про набір ваги та як позбулася 10 кг.