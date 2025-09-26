ТСН у соціальних мережах

Гламур
228
1 хв

59-річна Ольга Сумська здивувала заявою про схуднення: "Треба ще мінус 15 кілограмів"

Артистка зізналася, що не надто комфортно почувається в своєму тілі.

Злата Ковтун
Ольга Сумська

Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Українська акторка Ольга Сумська вразила відвертим зізнанням про своє ставлення до віку та зовнішності.

У проєкті "Тур зірками" знаменитість розповіла, що не відчуває свого віку й продовжує активно працювати, однак має амбітну особисту мету — повернути колишні форми. Сумська зазначила, що мріє схуднути приблизно на 15 кілограмів і в разі успіху хоче влаштувати яскраву та навіть пікантну фотосесію. За словами акторки, колись вона вже робила сміливі світлини на своє 50-річчя, тож тепер планує повторити досвід, але ще ефектніше.

"Треба ще мінус п’ятнадцять кілограмів, які десь взялися. Корсети тоді будуть, якщо я буду в тій формі. Я хочу зробити таку фотосесію, доволі пікантну. Вона була в мене на п'ятдесятиріччя, може на шістдесят років, дай Боже, щоб все було добре", — поділилася Ольга.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Водночас артистка підкреслила, що не женеться за чужими стандартами краси й не планує радикальних втручань. Вона впевнена, що сцена та улюблена робота дарують їй енергію й допомагають почуватися значно молодшою за свій паспортний вік.

"Повірте, вік не відчувається. Тим більше, коли ти працюєш на сцені, а сцена молодить і дарує колосальну енергію", — наголосила акторка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що донька Ольги Сумської стала бізнесмувен. 23-річна Ганна відкрила власний магазин.

