59-річна Жанна Агузарова у мінішортах шокувала пластикою обличчя

Зірку 80-х ледь впізнали шанувальники.

Зірка 80-х, співачка Жанна Агузарова останнім часом рідко з'являється на людях.

Тож виступ артистки після доволі тривалої перерви спричинив справжній фурор серед її шанувальників. Днями Агузарова відіграла концерт у Москві. На сцену виконавиця, яка славилася своїми епатажними образами, вийшла у не менш провокаційному вбранні.

Жанна Агузарова

Перед глядачами 59-річна зірка з'явилася у мінішортах, колготах в сіточку, топі і чорному піджаку. Проте куди більше присутніх спантеличила зовнішність знаменитості. Агузарова помітно збільшила губи та закачала в щоки філери.

Шанувальники зірки розділилися на два табори. Одні схвалили зовнішній вигляд виконавиці, мовляв, на її вік вона має дуже непоганий вигляд: "Вона має право мати той вигляд, який захоче, красуня", "Леді Гага 80-х", "хто б що не говорив, вона неймовірна, таких зараз нема!", "Жанні можна, вона з іншої планети".

Однак інші фанати були шоковані, побачивши свою кумирку: "я дивлюся, на Марсі теж губи качають", "марсіанські пластичні хірурги попрацювали добре", "що у неї з обличчям?", "на Міккі Рурка схожа".

Жанна Агузарова у 1990 році

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