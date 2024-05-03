59-річна зірка "Сексу і міста" приголомшила своїм молодим виглядом після видалення філерів

Американська акторка Крістін Девіс позбулася філерів в обличчі та показала, який вигляд має.

Так, у своєму фотоблогу акторка опублікувала селфі, на якому позує без макіяжу з новою зачіскою. Раніше Крістін розповідала, що сильно комплексувала через зовнішність і не хотіла публічно старіти. Втім, звернувшись до косметолога і вколовши філери в обличчя, зірка зіткнулася з постійним хейтом шанувальників. Через це вона тривалий час боролася зі стресом. Зрештою, Девіс наважилася повернутися до своєї природної форми обличчя та більше не вдаватися до жодних ін'єкцій.

Крістін Девіс / Фото: Associated Press

Таке рішення радо сприйняли фани та тепер щоразу нагадують знаменитості про її молодість і красу:

Ти маєш неймовірний вигляд. Радий, що ти видалила філери. Твоя натуральна краса має набагато кращий вигляд

Ось, який вигляд волосся я б хотів мати

Ти така гарна! Ніколи не забувай про це

Вау! Ти така гарна. Під час перегляду "І просто так…", моє серце розбилося, коли я побачила, що ви зробили зі своїм прекрасним обличчям. Ви все повернули, як було раніше. Такий приклад для наслідування!

Нагадаємо, нещодавно співак Джастін Бібер також здивував кардинальними змінами у своєму зовнішньому вигляді й показав свіжі фото.

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