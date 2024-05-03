59-річна зірка "Сексу і міста" приголомшила своїм молодим виглядом після видалення філерів

Крістін Девіс захопила фото без фільтрів.
Американська акторка Крістін Девіс позбулася філерів в обличчі та показала, який вигляд має.
Так, у своєму фотоблогу акторка опублікувала селфі, на якому позує без макіяжу з новою зачіскою. Раніше Крістін розповідала, що сильно комплексувала через зовнішність і не хотіла публічно старіти. Втім, звернувшись до косметолога і вколовши філери в обличчя, зірка зіткнулася з постійним хейтом шанувальників. Через це вона тривалий час боролася зі стресом. Зрештою, Девіс наважилася повернутися до своєї природної форми обличчя та більше не вдаватися до жодних ін'єкцій.
Таке рішення радо сприйняли фани та тепер щоразу нагадують знаменитості про її молодість і красу:
- Ти маєш неймовірний вигляд. Радий, що ти видалила філери. Твоя натуральна краса має набагато кращий вигляд
- Ось, який вигляд волосся я б хотів мати
- Ти така гарна! Ніколи не забувай про це
- Вау! Ти така гарна. Під час перегляду "І просто так…", моє серце розбилося, коли я побачила, що ви зробили зі своїм прекрасним обличчям. Ви все повернули, як було раніше. Такий приклад для наслідування!
Нагадаємо, нещодавно співак Джастін Бібер також здивував кардинальними змінами у своєму зовнішньому вигляді й показав свіжі фото.
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