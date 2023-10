59-річний Ленні Кравіц повністю оголився у кліпі, який зняла українка

Українська режисерка Таню Муіньо поповнила список своїх відеоробіт ще одним легендарним американським виконавцем. Так, Муіньо зняла кліп для культового співака та музиканта Ленні Кравіца.

Кліп вийшов не менш епатажним, ніж попередні роботи Муіньо для зарубіжних артистів. Зазначимо, що оператором цієї роботи виступив теж українець, режисер Микита Кузьменко, який знімав стрічку "Памфір".

У відео на композицію "TK421" Кравіц постає повністю оголеним. Він звабливо танцює з рушником і без нього, миється в душі, демонструючи пружні сідниці та прокачаний торс. Варто зазначити, що 59-річний виконавець має бездоганну фігуру, якою залюбки похизувався у новій роботі.

Ленні дозволив розгледіти себе з усіх ракурсів, хіба що не засвітив чоловічий статевий орган. Його музикант прикривав руками, різними елементами декору у кімнаті.

Про свою нову режисерську роботу Муіньо розповіла в Instagram: "Від першого дня і до сьогодні кожна мить роботи з тобою Ленні, була особливою. Дякую за подорож!" – написала Муіньо.

Таню Муіньо та Ленні Кравіц / Фото: instagram.com/tanumuino

Кравіц, своєю чергою, теж подякував Муіньо за співпрацю: "Коли об'єднуєш двох українців, - ось, що виходить. З усією любов'ю і повагою до вас. Не можу дочекатися, щоб зробити це знову".

Зазначимо, що українська режисерка Таню Муіньо вже встигла зняти кліпи Сему Сміту на трек "I'm not here to make friends", Гаррі Стайлзу на пісню "As It Was", Lil Nas X – MONTERO.

Нагадаємо, що місяць тому українська режисерка Таню Муіньо підкорила Мережу зухвалим кліпом для американської реперки Cardi B.

