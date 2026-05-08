59-річний Венсан Кассель приголомшив сталевим пресом і показав підрослого сина від молодої коханої

Нара Баптиста та Венсан Кассель / © Associated Press

Французький актор Венсан Кассель показав підрослого сина від молодої коханої, австралійської моделі Нари Баптисти, та засвітив свій сталевий прес.

В Instagram артист продемонстрував, як із родиною насолоджується відпочинком в Ріо-де-Жанейро. Звичайно ж, сімейство не лише милується красою Бразилії, але й проводить час біля Атлантичного океану. Венсан Кассель опублікував пляжне фото, що було зроблене під час заходу Сонця. Актор тримав на руках помітно підрослого сина Коетано, якому вже рочок. Щоправда, обличчя хлопчика артист приховав смайликом.

«Тато Коетано», — коротко підписав світлину актор.

Венсан Кассель з сином / © instagram.com/vincentcassel

А втім, підписники 59-річного Венсана Касселя також звернули увагу й на його фізичну форму. На світлині актор засвітив свій сталевий прес. Артист однозначно наполегливо тренується в залі та стежить за своїм фізичним здоров’ям.

Зазначимо, Венсан Кассель та Нара Баптиста розсекретили свої стосунки восени 2023 року. У січні 2025-го у пари народився син Коетано. Також в актора є доньки від італійської акторки Моніки Беллуччі та французької моделі Тіни Кунакі.

