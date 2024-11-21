6-річна донька Тімура Мірошниченка дебютувала на великій сцені як співачка

Донька ведучого Тімура Мірошниченка вперше виступила на великій сцені як співачка.

Досягненням 6-річної Мії зірковий татусь поділився у своєму Instagram. Він розповів, що одного разу дівчинка зізналась, що мріє стати співачкою. Того ж дня Тімур та його дружина Інна записали Мію на уроки з вокалу і пообіцяли її підтримувати.

Донька Тімура Мірошниченка дала концерт / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Я хочу бути співачкою!", — якось сказала Мія після уроку про професії. Того ж дня ми записали Мію на перший урок з вокалу і зобов'язалися щовечора бути присутніми на домашніх концертах", — поділився шоумен.

Донька Тімура Мірошниченка дала концерт / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ось нарешті Мія вперше виступила на великій сцені як співачка. Тімур Мірошниченко говорить, що вони з дружиною неабияк пишаються донькою та впевнені, що вона досягне чималих вершин. Як зазначив ведучий, він вже бронює місця в перших рядах у світовому турне.

Донька Тімура Мірошниченка дала концерт / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"І ось перша сцена. Перші квіти від шанувальника. Перше хвилювання. І перше: "Я хочу знову на сцену". Бронюємо місця в перших рядах у першому світовому турне!" – додав ведучий.

Донька Тімура Мірошниченка дала концерт / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно сім'я Мірошниченків прикрасила новорічну ялинку. Інна пояснила, чому вони почали готуватися до зимових свят ще в листопаді.

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