6-річна донька Тімура Мірошниченка дебютувала на великій сцені як співачка

Маленька Мія вперше виступила на концерті.
Донька ведучого Тімура Мірошниченка вперше виступила на великій сцені як співачка.
Досягненням 6-річної Мії зірковий татусь поділився у своєму Instagram. Він розповів, що одного разу дівчинка зізналась, що мріє стати співачкою. Того ж дня Тімур та його дружина Інна записали Мію на уроки з вокалу і пообіцяли її підтримувати.
"Я хочу бути співачкою!", — якось сказала Мія після уроку про професії. Того ж дня ми записали Мію на перший урок з вокалу і зобов'язалися щовечора бути присутніми на домашніх концертах", — поділився шоумен.
Ось нарешті Мія вперше виступила на великій сцені як співачка. Тімур Мірошниченко говорить, що вони з дружиною неабияк пишаються донькою та впевнені, що вона досягне чималих вершин. Як зазначив ведучий, він вже бронює місця в перших рядах у світовому турне.
"І ось перша сцена. Перші квіти від шанувальника. Перше хвилювання. І перше: "Я хочу знову на сцену". Бронюємо місця в перших рядах у першому світовому турне!" – додав ведучий.
Нагадаємо, нещодавно сім'я Мірошниченків прикрасила новорічну ялинку. Інна пояснила, чому вони почали готуватися до зимових свят ще в листопаді.
Читайте також: