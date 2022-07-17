6-річна донька Тоні Матвієнко пішла до школи у Великій Британії: "Ми одразу потрапили до другого класу"

За словами Тоні Матвієнко, цьогоріч 6-річна Ніна мала піти до першого класу в Україні і сподівається, що все ж таки у вересні це їй вдасться.

Втім, через повномасштабну війну РФ проти України Матвієнко з донькою перебувають у Великій Британії, де дівчинка пішла до школи:

"Ми її готували до цього: цифри та літери знає, писати, читати та рахувати вміє, англійську в садку вивчала. Якщо з арифметикою зараз у неї немає проблем, її знань англійської мало, щоб вивчати інші предмети. Але у нашому класі вчителька з Польщі, тому Ніні вона може щось пояснити українською", - сказала артистка "КП" в Україні".

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Зіркова мама тішиться, що Ніна швидко адаптувалася, та знайшла друзів. Також Матвієнко розповіла, що освітній процес у Великій Британії відрізняється від нашого:

"У кожній школі своя форма, діти у старших класах можуть самостійно обирати, які предмети вивчатимуть. Також діти в початкову школу йдуть у віці 4-5 років, тому ми одразу потрапили до другого класу, оскільки Ніні вже 6. Радує ще й те, що в першу половину дня діти займаються в класі, а в другу – починаються інтерактивніші заняття: танці, музика, прогулянки лісом. Такий всебічний розвиток особистості", - прокоментувала Тоня.

Тоня Матвієнко з чоловіком Арсеном Мірзояном та донькою / Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

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