60-річна Демі Мур в обтислому костюмі та на підборах приголомшила зовнішнім виглядом

Зірка відвідала показ нової колекції від бренду Fendi.
Американська акторка, ексдружина Брюса Вілліса Демі Мур не припиняє захоплювати шанувальників зовнішнім виглядом.
Цього разу зірка стрічки "Стриптиз" показала, як збиралася на показ нової, весняної колекції бренду Fendi, яка відбувалася в рамках Тижня моди у Мілані, Італія.
На сторінці в Instagram 60-річна артистка розмістила коротке відео, на якому позує у костюмі-комбінації коралового кольору, який складається з обтислої спідниці нижче коліна та пікантної кофтини.
Елегантний образ Мур доповнила атласною накидкою сріблястого кольору, босоніжками на підборах і чорними окулярами.
Шанувальники навперебій кинулися робити компліменти своїй улюбленій акторці:
- Це навіть несправедливо, що вона має такий неперевершений вигляд
- Що б вона з собою не зробила, вигляд у неї приголомшливий
- Це доводить, що вік – це не що інше, як цифра
- Вона має вигляд максимум на 35 років
Нагадаємо, нещодавно у нашій підбірці про акторок, які поголили голову заради ролі в кіно, ми показали, як кардинально змінювала імідж Демі Мур для ролі у стрічці "Солдат Джейн".
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