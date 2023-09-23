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60-річна Демі Мур в обтислому костюмі та на підборах приголомшила зовнішнім виглядом

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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60-річна Демі Мур в обтислому костюмі та на підборах приголомшила зовнішнім виглядом

Демі Мур / Фото: instagram.com/demimooreofficial

Зірка відвідала показ нової колекції від бренду Fendi.

Американська акторка, ексдружина Брюса Вілліса Демі Мур не припиняє захоплювати шанувальників зовнішнім виглядом.

Цього разу зірка стрічки "Стриптиз" показала, як збиралася на показ нової, весняної колекції бренду Fendi, яка відбувалася в рамках Тижня моди у Мілані, Італія.

На сторінці в Instagram 60-річна артистка розмістила коротке відео, на якому позує у костюмі-комбінації коралового кольору, який складається з обтислої спідниці нижче коліна та пікантної кофтини.

Елегантний образ Мур доповнила атласною накидкою сріблястого кольору, босоніжками на підборах і чорними окулярами.

Демі Мур приголомшила стрункою фігурою на модному показі

Демі Мур приголомшила стрункою фігурою на модному показі

Шанувальники навперебій кинулися робити компліменти своїй улюбленій акторці:

  • Це навіть несправедливо, що вона має такий неперевершений вигляд
  • Що б вона з собою не зробила, вигляд у неї приголомшливий
  • Це доводить, що вік – це не що інше, як цифра
  • Вона має вигляд максимум на 35 років

Нагадаємо, нещодавно у нашій підбірці про акторок, які поголили голову заради ролі в кіно, ми показали, як кардинально змінювала імідж Демі Мур для ролі у стрічці "Солдат Джейн".

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Дата публікації
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