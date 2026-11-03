60-річна солістка тріо "Крайня хата" раптово померла просто під час концерту

Іванна Ткачик / © фото з соцмереж

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Солістка жіночого тріо «Крайня хата» Іванна Ткачик раптово померла просто під час концерту.

Трагедія сталася 2 листопада у Львові. 60-річна Іванна Ткачик була на ювілейному концерті саксофоніста Олега Баланка, що відбувся у Будинку офіцерів. Як повідомив музикант у своєму Facebook, життя співачки обірвалося у кріслі концертної зали.

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«Мені важко охарактеризувати свій душевний стан, розпач, безвихідь, непоправимість втрати. Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. Єдине, що можна сказати, що справжня артистка померла у кріслі концертної зали без мук і страждань. Бог забрав її на концерті. Глибокі співчуття рідним і близьким», — повідомив Олег Баланко.

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Причина смерті Іванни Ткачик наразі не розголошується. Однак видання zaxid.net з посиланням на Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомляє, що трагедія сталась на початку концерту. Співачку намагались реанімувати. Спочатку очевидці проводили реанімаційні дії із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора, а далі — медики «швидкої допомоги». Однак, на жаль, це не дало результатів. Також відомо, що Іванна Ткачик страждала від аритмії серця.

Зазначимо, «Крайня хата» — вокальне жіноче тріо. Колектив заснований 1990 року у Львові. До його складу входили Любов Фітьо, Ольга Літник та Іванна Ткачик. Дискографія тріо — «Музика для душі», «Їду за Дунай», «Різдвяний» та «Троянди на пероні».

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