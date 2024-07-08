60-річний Бред Пітт підтвердив роман з молодшою на 27 років коханою після двох років стосунків

Голлівудський актор Бред Пітт вперше підтвердив стосунки з молодшою на 27 років обраницею, бізнесвумен Інес де Рамон.

Так, у Мережі з'явилися фото, де закохані позують перед об'єктивами папараці на чемпіонаті світу з автоперегонів "Формулі-1". Актор з Інес на Гран-прі Великої Британії в Сільверстоун міцно трималися за руки й мали щасливий вигляд, фотографуючись з охочими. Таким чином 60-річний Бред Пітт припинив приховувати свій роман.

Для світського заходу Бред обрав для себе жовтий жакет, брюки молочного кольору, панаму й сонцезахисні окуляри. Тим часом кохана зірки вбралася у блакитну сукню й доповнила свій образ окулярами, сумкою та золотою прикрасою.

Бред Пітт з обраницею Інес / Фото: Getty Images

Як відомо, чутки про новий роман Бреда Пітта почали ширитися з 2022 року. А нещодавно інсайдер розповів, що парочка має серйозні наміри на майбутнє. Подейкують, що 34-річна Інес переїхала до маєтку 60-річного Пітта й навіть планує одружитися й народити дітей.

Нагадаємо, нещодавно зірку "Гаррі Поттера" Емму Вотсон заскочили за поцілунками з загадковим хлопцем. Фани переконані, що акторка більше не самотня.

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