60-річний Бред Пітт почав жити разом з молодшою на 27 років коханою – ЗМІ

Стосунки голлівудського актора Бреда Пітта з молодшою на 27 років обраницею Інес де Рамон стрімко розвиваються.

Закохані вже почали разом відвідувати публічні заходи, а віднедавна ще й жити разом. Про це декілька інсайдерів розповіли виданню People.

Зазначається, що Інес переїхала до маєтку 60-річного Пітта. Це сталося зовсім нещодавно. Раніше кохана актора залишалася в нього, однак переїжджати відмовлялася і віддавала перевагу повертатися до власного будинку. Нині ж закохані живуть разом. Інсайдери також додали, що переїзд лише зблизив пару, і вони стали ще більш щасливими.

Бред Пітт / Фото: Associated Press

"Це сталося зовсім нещодавно. Вони щасливі, ніж будь-коли", - наголосив інсайдер .

Нагадаємо, про стосунки Бреда Пітта з Інес де Рамон стало відомо в листопаді 2022 року. Тривалий час вони приховували свій роман. Лише у лютому цього року закохані дебютували на червоному хіднику як пара. Актор разом із обраницею відвідав кінофестиваль у Санта-Барбарі, де вони підтримували Бредлі Купера, який отримував нагороду.

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