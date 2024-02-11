60-річний Бред Пітт вперше вийшов у світ з молодшою на 30 років коханою

Голлівудський актор Бред Пітт, який, подейкують, зробив пластику обличчя, вперше вийшов у світ зі своєю коханою Інес де Рамон.

У четвер, 8 лютого, пара з’явилася на Міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі. На захід Пітт завітав, аби підтримати свого колегу та друга Бредлі Купера, який отримував нагороду.

Бред Пітт та Бредлі Купер / Фото: Getty Images

Бред прийшов на церемонію у класичному коричневому костюмі, який доповнив відповідною сорочкою, його манера поведінки випромінювала невимушеність та вишуканість. Поруч із ним 33-річна Інес мала приголомшливий вигляд у бірюзовій сукні з бретельками та низькою спиною.

Протягом вечора закоханий та усміхнений Пітт сидів у залі поруч зі своєю молодшою на 30 років обраницею. Бред та Інес захопливо спостерігали за тим, що вібувалося на сцені. При цьому Рамон ніжно поклала руку на стегно свого коханого.

Щойно Бред Пітт вручив нагороду Бредлі Куперу, вони з Інес де Рамон залишили захід, вийшовши з зали міцно тримаючись за руки, пише Hello.

Інес де Рамон з ексчоловіком Пол Веслі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що наприкінці грудня Бред Пітт відсвяткував 60-річний ювілей. День народження голлівудський актор зустрів разом з коханою Інес де Рамон у Парижі.

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