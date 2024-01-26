60-річний Бред Пітт зробив пластику обличчя: фото до та після

Голлівудський актор Бред Пітт наважився на пластичну операцію.

Принаймні так стверджує косметолог і блогер Dr Jonny. В соцмережі блогер виклав відео, в якому навів докази того, що колишній чоловік Анджеліни Джолі ліг під ніж хірурга.

Він порівняв світлину 60-річного Бреда Пітта, зроблену 2020 року на премії "Оскар", де, за словами Dr Jonny, видно "нормальні ознаки старіння" у зірки: глибокі статичні лінії, втрата об'єму в області очей і середній частині обличчя та деяка в'ялість шкіри нижньої його частини.

Бред Пітт на "Оскарі" 2020 року / Фото: Associated Press

Далі спеціаліст взяв світлину Бреда Пітта, зроблену на торік Вімблдоні, де й була помічена трансформація в обличчі Пітта і він став мати набагато молодший вигляд.

"Якщо подивитися збоку на його профіль, ви можете побачити, що зміна контуру нижньої частини обличчя дійсно вражає. І можна сказати, що це пов'язано з підтяжкою обличчя, подивившись на його шрам", - зазначив у відео Dr Jonny і показав той самий шрам.

Бред Пітт 2023 року на Вімблдоні / Фото: Associated Press

Спеціаліст зазначає, що це "класичний вигляд шраму після підтяжки обличчя". Під час процедури шкіру підтягують, внаслідок чого змінюється форма і положення мочок вух.

60-річний Бред Пітт зробив підтяжку обличчя

Цілком можливо, що на такі рішучі кроки щодо власної зовнішності 60-річний Бред Пітт наважився заради своєї 31-річної коханої Інес де Рамон. Подейкують, що у пари все серйозно і вони навіть замислилися над спільними нащадками.

Нагадаємо, що місяць тому закоханий і щасливий Бред Пітт відсвяткував 60-річний ювілей у компанії молодшої на 30 років обраниці. Пара провела час разом у Парижі.

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