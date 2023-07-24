60-річного Джонні Деппа знайшли непритомним у номері готелю та екстрено госпіталізували - ЗМІ

Голлівудського актора Джонні Деппа екстрено госпіталізували до лікарні під час концертного туру з гуртом Hollywood Vampires.

Як повідомляє угорське видання Blikk, за лічені години до початку концерту в Будапешті 18 липня колектив скасував свій виступ через погане самопочуття Деппа. За словами інсайдерів, актора знайшли у номері готелю в непритомному стані та екстрено госпіталізували до місцевої лікарні.

Менеджер артиста у своєму коментарі не став відкривати подробиць, а лише сказав про те, що Деппу стало погано. Однак, як розповів журналістам один з музикантів, причиною таку стану актора стало зловживання алкоголем.

"Все було готово, сцена була встановлена, бекстейдж-команда була готова до вечірки. Мені навіть на думку не спадало, що може виникнути проблема, тим більше, що учасники гурту закінчили саундчек, який був запланований на другу половину дня. Все, що ми чули, це те, що Депп був дуже збуджений і не міг навіть вийти з готелю. Ми також чули, що вони викликали лікаря, щоб перевірити, чи не сталося чогось серйознішого, ніж просто передозування в рок-зірки", - розповів інсайдер.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

На щастя, лікарям вдалося швидко привести 60-річного Деппа до тями. Вже за декілька днів актор вийшов на сцену під час концерту Hollywood Vampires в Польщі. Колектив приніс свої вибачення перед шанувальниками, які не змогли потрапити на концерт в Угорщині.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі розгорівся скандал після того, як в росЗМП почали поширювати інформацію про майбутній приїзд Джонні Деппа до Росії. Менеджер актора звернувся до публіки з офіційною заявою про "візит" до країни-агресорки.

Читайте також: