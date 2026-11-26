Гордон Рамзі / © Associated Press

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Популярний британський шеф-кухар Гордон Рамзі розсекретив поповнення в його родині.

У своєму Instagram знаменитість зізнався, що у нього та його дружини Тани 25 листопада народилась онучка. Мамою стала донька 60-річного Гордона Рамзі — Голлі. Шеф-кухар вже й встиг показати перші фото онучки. Зокрема, він опублікував світлини, на яких зображена його донька, її чоловік, олімпійський плавець Адам Піт, та крихітне маля. Кадр був зроблений у пологовому. Завдяки фото також можна зрозуміти, що коханий Голлі був присутній на пологах та підтримував дружину. До слова, новонароджену дівчинку назвали Дафною.

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«Ласкаво просимо, міс Дафні! Вітаємо Адама та Голлі й дякуємо за ідеальний ранній різдвяний подарунок. Нарешті ми — дідусь і бабуся!» — поділився шеф кухар.

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Донька Гордона Рамзі народила доньку від олімпійського плавця / © instagram.com/gordongram

До слова, донька Гордона Рамзі вийшла заміж за Адама Піта в грудні 2025 року. Вже у червні 2026-го Голлі розсекретила, що чекає на народження первістка. Сам шеф-кухар вперше оголосив, що стане дідусем, незадовго до появи онучки на світ.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський режисер Квентін Тарантіно втретє став батьком. Молода дружина знаменитості — ізраїльська модель та співачка Даніела Пік — народила йому сина.

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