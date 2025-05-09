60-річний Олег Скрипка приїхав у гості до мами та замилував сюрпризом для неї

Олег Скрипка / © facebook.com/o.skrypka

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Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка вперше за тривалий час показав маму.

У фотоблогу артист вирішив нагадати шанувальникам про важливе свято День матері, яке відбудеться вже у цю неділю, 11 травня. З такої нагоди Скрипка завітав до рідної людини із сюрпризом. Так, він показався з великим букетом червоних троянд поблизу будинку мами.

"11 травня – День матері. Зараз йду до хати моєї мами й хочу подарувати їй квіти, це буде сюрприз. Не забувайте про ваших мам!" – закликав музикант.

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Мама Олега Скрипки / © instagram.com/o.skrypka

На кадрах помітно, як щаслива жінка виглядала свого зіркового сина на подвір’ї власного будинку. Олег вручив мамі подарунок зі словами привітань і побажав їй "міцного здоров'я та всього найпрекраснішого". А вона ж, своєю чергою, відповіла 60-річному синові вдячністю та взаємними словами: "Я тебе дуже-дуже люблю".

Мама Олега Скрипки / © instagram.com/o.skrypka

У коментарях фани вже прокоментували таку зворушливу зустріч сімейства Скрипок.

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