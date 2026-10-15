60-річний Віктор Павлік після страшної кровотечі загримів до лікарні: в якому стані артист зараз

Віктор Павлік

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Дружина співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — повідомила про покращення стану чоловіка після ускладнень, які виникли після стоматологічної операції.

Напередодні артист прокинувся з кров’ю в роті, що неабияк стривожило його дружину. Тепер Катерина розповіла, що кровотечу вдалося зупинити, а лікарі наклали співакові шви.

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Водночас інцидент змусив її замислитися над тим, як відбувалася підготовка чоловіка до втручання. А саме як проігнорували його анамнез під час нарощування кісткової тканини та встановлення імпланту.

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У фотоблогу блогерка опублікувала сторіс із київської клінічної лікарні та назвала пережите «уроком на все життя». Вона також подякувала підписникам за підтримку, а медикам Київської міської клінічної лікарні №1 — за допомогу чоловікові.

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

За словами Реп’яхової, перед накладанням швів вони побували ще й у столичному Центрі серця. На щастя, кровотечу зупинили, а стан артиста стабілізувався.

«Франковичу наклали шви, все добре, почуває себе добре. Тільки гематоми сильні», — повідомила Катерина.

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Після пережитого Реп’яхова публічно звернулася до медиків, зокрема стоматологів-хірургів. Вона поцікавилася, чи повинен лікар перед хірургічним втручанням збирати анамнез пацієнта, бо ще досі шокована, що у випадку її чоловіка такого не проводили.

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«Питання до лікарів, особливо стоматологів-хірургів. Чи зобовʼязаний лікар перед хірургічним втручанням зібрати анамнез пацієнта? Зокрема, чи повинен він запитати про попередні операції, хронічні захворювання та препарати, які пацієнт приймає на постійній основі? Чи є це обовʼязковою частиною передопераційної підготовки, чи відповідальність за повідомлення цієї інформації лежить виключно на пацієнтові?» — написала блогерка.

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Катерину особливо здивувало, що перед процедурою лікар не уточнив, чи приймає Павлік препарати для розрідження крові. Водночас, за її словами, сам співак також не повідомив про ці ліки.

Зараз артистові 60 років. Препарат для розрідження крові він приймає на постійній основі після операції на серці, яку переніс 2024 року. Це і потягнуло за собою серйозні проблеми, які зараз вирішені.

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