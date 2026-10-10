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- Гламур
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61-річна Ассія Ахат розкрила, чим займається її чоловік-мільйонер та де живуть її дорослі сини
Артистка розсекретила бізнес обранця та розповіла про дітей за кордоном.
Скрипалька та співачка Ассія Ахат розповіла про свого чоловіка Ігоря Баленко, його бізнес, життя дорослих синів за кордоном та показала, як підросла її восьмирічна онучка.
Артистка в проєкті «Наодинці з Гламуром» зізналася, що її чоловік продовжує займатися бізнесом. За словами Ассії, він свого часу одним із перших в Україні створив мережу супермаркетів. Нині в нього є два магазини у Вінниці та Житомирі.
Ахат зазначила, що не надто занурюється у справи чоловіка. Вона пояснила, що в їхній родині не заведено втручатися в бізнес одне одного. Водночас співачка з гордістю розповіла про досягнення своїх синів.
«Мій чоловік Ігор, він засновник, я хочу сказати, перший, хто зробив мережу магазинів, супермаркетів в Україні. І мені здається, що це дуже пошана йому, і він великий-великий в мене молодець», — розповіла Ассія в розмові з Анною Севастьяновою.
Ассія розповіла, що її старший син Данило одружений із грузинкою та живе в Батумі. Молодший Філіп нещодавно закінчив університет у США. Нині він залишився в Америці та розпочав власну справу.
«Данило одружений з грузинкою, і вони проживають в Батумі. А мій молодший син Філіп, він закінчив нещодавно університет в Америці, вже відкрив компанію і працює в Америці», — поділилася скрипалька.
Артистка також розповіла про свою онучку. Дівчинці вже вісім років, і вона займається музикою. Ассія зізналася, що дуже пишається нею та називає її неймовірною дитиною.
«Вона неймовірна дівчинка, і вона вже грає на скрипці», — тішиться артистка.
Попри те, що її діти вже дорослі, Ахат зізнається: для неї вони назавжди залишаються маленькими. А зі своєю онучкою співачка підтримує особливо теплі стосунки.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ
Нагадаємо, нещодавно Ассія Ахат розсекретила, де мешкає її чоловік під час війни. Пропонуємо дізнатися, чи залишився Ігор Баленко в Україні.