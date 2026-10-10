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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4961
Час на прочитання
2 хв

61-річна Ассія Ахат розкрила, чим займається її чоловік-мільйонер та де живуть її дорослі сини

Артистка розсекретила бізнес обранця та розповіла про дітей за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ассія Ахат

Ассія Ахат / © instagram.com/ahhattassia

Скрипалька та співачка Ассія Ахат розповіла про свого чоловіка Ігоря Баленко, його бізнес, життя дорослих синів за кордоном та показала, як підросла її восьмирічна онучка.

Артистка в проєкті «Наодинці з Гламуром» зізналася, що її чоловік продовжує займатися бізнесом. За словами Ассії, він свого часу одним із перших в Україні створив мережу супермаркетів. Нині в нього є два магазини у Вінниці та Житомирі.

Ассія Ахат / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Ассія Ахат / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Ахат зазначила, що не надто занурюється у справи чоловіка. Вона пояснила, що в їхній родині не заведено втручатися в бізнес одне одного. Водночас співачка з гордістю розповіла про досягнення своїх синів.

«Мій чоловік Ігор, він засновник, я хочу сказати, перший, хто зробив мережу магазинів, супермаркетів в Україні. І мені здається, що це дуже пошана йому, і він великий-великий в мене молодець», — розповіла Ассія в розмові з Анною Севастьяновою.

Ассія Ахат з чоловіком / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Ассія Ахат з чоловіком / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Ассія розповіла, що її старший син Данило одружений із грузинкою та живе в Батумі. Молодший Філіп нещодавно закінчив університет у США. Нині він залишився в Америці та розпочав власну справу.

«Данило одружений з грузинкою, і вони проживають в Батумі. А мій молодший син Філіп, він закінчив нещодавно університет в Америці, вже відкрив компанію і працює в Америці», — поділилася скрипалька.

Син Ассії Ахат Данило / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Син Ассії Ахат Данило / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Син Ассії Ахат Філіп / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Син Ассії Ахат Філіп / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Артистка також розповіла про свою онучку. Дівчинці вже вісім років, і вона займається музикою. Ассія зізналася, що дуже пишається нею та називає її неймовірною дитиною.

«Вона неймовірна дівчинка, і вона вже грає на скрипці», — тішиться артистка.

/ © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

© Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Попри те, що її діти вже дорослі, Ахат зізнається: для неї вони назавжди залишаються маленькими. А зі своєю онучкою співачка підтримує особливо теплі стосунки.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ

Нагадаємо, нещодавно Ассія Ахат розсекретила, де мешкає її чоловік під час війни. Пропонуємо дізнатися, чи залишився Ігор Баленко в Україні.

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