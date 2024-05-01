61-річна Демі Мур помірялася фігурами в купальниках одразу з трьома доньками від Брюса Вілліса

Американська акторка Демі Мур помірялася фігурами в купальниках одразу з трьома доньками від зірки бойовиків Брюса Вілліса.

Зокрема, у своєму Instagram знаменитість опублікувала жартівливе відео, де показала, як із доньками та друзями вирушає на відпочинок. Спочатку вони в літньому вбранні перебувають вдома. Згодом всі слідом за Демі Мур вирушають на пляж насолоджуватися відпочинком.

На кадрах були помічені одразу три доньки акторки – 35-річна Румер, 32-річна Скаут та 30-річна Талула. Всі вони позували одне біля одного в купальниках і помірялися стрункими фігурами.

61-річна Демі Мур посвітила стрункою фігурою та показала, як із доньками відпочиває на пляжі

До речі, на відпочинок на пляж також вже вирушила онука Демі Мур, якій нещодавно виповнився рочок. Маленька Луетта насолоджувалася сонячними променями та милувалася неймовірними пейзажами.

"Сімейні розваги на сонці", - підписала кадри 61-річна Демі Мур.

У коментарях сімейство просто засипали компліментами. Особливо користувачі оцінили фігуру Демі Мур, яка має просто неперевершений вигляд.

Нагадаємо, нещодавно онука Демі Мур святкувала день народження. Мама Луетти – Румер Вілліс – показала, як вдома народжувала донечку, та ніжно привітала її зі святом.

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