61-річна Демі Мур у купальнику попозувала з однорічною онукою та трьома доньками від Вілліса

Американська акторка Демі Мур показалася на відпочинку з онукою та трьома доньками від зірки бойовиків Брюса Вілліса.

Зокрема, в Instagram старша донька Мур і Вілліса, акторка Румер розповіла про свято Скаут. Днями їй виповнилося 33 роки. З цієї нагоди велика родина вирушила до басейну, рятуючись від спеки. Щасливі знаменитості наробили знімків і показали, як розважаються.

Так, увага Демі Мур була прикута до її онуки. Разом вони сфотографувалися під час прогулянки на причалі. На зображенні 61-річна знаменитість у білому бікіні ніжно тримає маленьку Луетті за ручки та допомагає йти.

Демі Мур з онукою / Фото: instagram.com/rumerwillis

Тим часом три доньки Вілліса також не сумували та разом засмагали. Зокрема, Румер для вечірки обрала лимонний купальник, Скаут – помаранчевий, а іменинниця Талула – чорний. Разом з ними було ще декілька спільних друзів.

Румер Вілліс / Фото: instagram.com/rumerwillis

Талула та Скаут Вілліс / Фото: instagram.com/rumerwillis

Друзі родини / Фото: instagram.com/rumerwillis

До слова, на нозі Румер видніється синець. Тому, випереджаючи запитання стурбованих фанів, старша донька Мур зазначила, що отримала травму під час верхової їзди.

"Річкові монстри на день народження Скаут Вілліс. Немає кращого місця, аніж як поруч з вами. Мій синець на нозі - завдяки моєму першому трюку верхи на коні", - поділилася 35-річна Румер.

Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна вперше за декілька років показала 8-річного сина та як він змінився.