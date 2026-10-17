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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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61-річна Елізабет Герлі виходить заміж за батька Майлі Сайрус після понад року стосунків

Парочка заручилась.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Елізабет Герлі та Біллі Рей Сайрус

Елізабет Герлі та Біллі Рей Сайрус / © Associated Press

Британська акторка та продюсерка Елізабет Герлі виходить заміж за кантрі-музиканта Біллі Рея Сайруса — батька американської співачки Майлі Сайрус.

Спочатку про заручили парочки, яка понад рік у стосунках, поширились лише чутки. Однак вони виникли не на порожньому місці. Річ у тім, що 61-річна Елізабет Герлі опублікувала знімок в Instagram, де в неї на безіменному пальці видніється каблучка з чималим діамантом. Хоч фото було зі знімального майданчика, та користувачі одразу ж запідозрили заручини.

Елізабет Герлі / © instagram.com/elizabethhurley1

Елізабет Герлі / © instagram.com/elizabethhurley1

Згодом видання Page Six підтвердило, що акторка та кантрі-музикант дійсно збираються вивести їхні стосунки на новий рівень. Інсайдер розкрив заручини пари і додав, що каблучка не була реквізитом. Щоправда, акторка та співак уникають коментарів на цю тему.

До слова, пара розсекретила стосунки у квітні 2025 року. Щоправда, у Мережі неоднозначно відреагували на їхній роман, мовляв, вони занадто різні. Сама ж Елізабет Герлі підтверджувала, що дійсно може скластись таке враження, однак у них із Сайросом набагато більше спільного, аніж може здатися на перший погляд.

Біллі Рей Сайрус та Елізабет Герлі / © Associated Press

Біллі Рей Сайрус та Елізабет Герлі / © Associated Press

Зазначимо, для Біллі Рея Сайруса цей шлюб стане четвертим. А от Елізабет Герлі була заміжня тільки один раз.

Нагадаємо, нещодавно українська гумористка Анастасія Оруджова заговорила про весілля. Артистка також здивувала, чому нареченому довелося кликати її заміж двічі.

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