61-річна Кеті Гріффін, яка хворіє на рак, топлес станцювала на балконі

61-річна Кеті Гріффін, яка хворіє на рак, топлес станцювала на балконі

Акторка кумедним танцем відсвяткувала день народження.

Відома американська комедіантка і акторка Кеті Гріффін, у якої влітку цього року діагностували рак легень, не дозволяє собі впадати у відчай і насолоджується життям.

Так, днями знаменитість відсвяткувала день народження. Їй виповнився 61 рік. З цієї нагоди зірка показала в Instagram кумедний танець, який вона виконала на балконі топлес.

"Це мій день народження, крихітко! 61 і сексі", - прокоментувала публікацію Гріффін.

Фанати у коментарях залишили низку привітань та подякували кумирці за кумедний ролик.

Мені потрібен був цей сміх, дякую, моя люба

Обожнюю тебе

Не можу припинити сміятися

Зауважимо, у серпні Гріффін повідомила про свій діагноз раку легень першої стадії, попри те, що ніколи не курила. Акторка поділилася, що її лікарі «налаштовані дуже оптимістично», оскільки вона готувалася до операції з видалення частини лівої легені. Згодом стало відомо, що операція минула успішно.

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