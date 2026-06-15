61-річна Сара Джессіка Паркер здобула науковий ступінь без вищої освіти і показалась у мантії випускниці

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

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Зірка серіалу «Секс і місто», американська акторка Сара Джессіка Паркер розсекретила, що здобула науковий ступінь та стала докторкою мистецтв.

Своїми освітніми здобутками 61-річна артистка похизувалась в Instagram. Вона опублікувала світлини, на яких зображена в мантії випускниці та з конфедераткою. Як виявилося, зірка Голлівуду здобула науковий ступінь докторки мистецтв від Північно-Західного університету, що в штаті Іллінойс, США. Таким чином відзначили видатний внесок знаменитості в розвиток культури, театру та кінематографа.

Сара Джессіка Паркер / © instagram.com/sarahjessicaparker

Сара Джессіка Паркер також побувала на урочистій церемонії вручення дипломів. Знаменитість там виступила перед випускниками із мотиваційною промовою та дала декілька важливих настанов. Зірка Голлівуду порадила зберігати самоідентичність, розвивати свою допитливість, не боятися бути мрійником та чинити з іншими так, якого ставлення хотіли б до себе.

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«Попри успіхи, яких ви обов’язково досягнете, матеріальні чи інші, ніколи не припиняйте бажати. У бажанні є енергія, здивування, молодість і рух, а небажання — це покірність самовдоволенню та інерції», — промовила зі сцени акторка.

Сара Джессіка Паркер / © instagram.com/sarahjessicaparker

Зазначимо, у Сари Джессіки немає як такої вищої освіти. Знаменитість закінчила школу, після чого зосередилась на розвитку акторської кар’єри. Від вступу до університету чи коледжу вона відмовилась.

Нагадаємо, нещодавно українська оперна співачка Людмила Монастирська розповіла про щемливу зустріч із Сарою Джессікою Паркер. Виконавиця розсекретила, про що вони з акторкою говорили.

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