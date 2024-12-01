61-річний Джонні Депп порвав із росіянкою і закрутив роман із молодою моделлю – ЗМІ

Чутки довкола особистого життя артиста набирають нових обертів.
Голлівудський актор Джонні Депп порвав із росіянкою Юлією Власовою та встиг закрутити новий роман.
Принаймні саме так виданню Daily Mail стверджує інсайдер. Зазначається, що зірку Голлівуду нічого не пов'язує з росіянкою. Натомість Джонні Депп нібито перебуває в романтичних стосунках із іспанською моделлю Джесс Бордю.
Дівчина, яка значно молодша за актора, цікавиться музикою, кіно, подорожами та фотографіями. Окрім того, вона явно є прихильницею творчості знаменитості. Зокрема, Джесс перевтілювалася у Віллі Вонку – персонажа, якого грав Депп. Також дівчина публічно вітала актора з днем народження та, ймовірно, відвідувала його концерт.
Окрім того, пара доволі часто "випадково" опиняється в однакових місцях. На початку листопада Джесс відвідала кінофестиваль в Севільї, де був і Депп, а у вересні вони обидва були в Сан-Себастьяні. Ба більше, і актор, і модель мешкають у Лондоні та разом працюють в компанії Dior.
Представники актора поквапилися прокоментувати чутки. Вони запевнили, що слова інсайдерів не відповідають дійсності. Ба більше, за їхніми словами, у Деппа також немає стосунків із росіянкою, актор наразі взагалі самотній.
"Вона не їздила з нами до Севільї чи Сан-Себастьяна. Вона не має зв'язку з Джонні. Він насолоджується самотнім життям, ні з ким не зустрічається", - запевнили представники актора.
Нагадаємо, а от американський режисер Шон Пенн не приховує подробиць особистого життя. Знаменитість закрутив роман із молодшою на 34 роки акторкою та вперше показався з нею на публіці.
Читайте також: