61-річний Джонні Депп порвав із росіянкою і закрутив роман із молодою моделлю – ЗМІ

Голлівудський актор Джонні Депп порвав із росіянкою Юлією Власовою та встиг закрутити новий роман.

Принаймні саме так виданню Daily Mail стверджує інсайдер. Зазначається, що зірку Голлівуду нічого не пов'язує з росіянкою. Натомість Джонні Депп нібито перебуває в романтичних стосунках із іспанською моделлю Джесс Бордю.

Дівчина, яка значно молодша за актора, цікавиться музикою, кіно, подорожами та фотографіями. Окрім того, вона явно є прихильницею творчості знаменитості. Зокрема, Джесс перевтілювалася у Віллі Вонку – персонажа, якого грав Депп. Також дівчина публічно вітала актора з днем народження та, ймовірно, відвідувала його концерт.

Окрім того, пара доволі часто "випадково" опиняється в однакових місцях. На початку листопада Джесс відвідала кінофестиваль в Севільї, де був і Депп, а у вересні вони обидва були в Сан-Себастьяні. Ба більше, і актор, і модель мешкають у Лондоні та разом працюють в компанії Dior.

Джонні Депп

Представники актора поквапилися прокоментувати чутки. Вони запевнили, що слова інсайдерів не відповідають дійсності. Ба більше, за їхніми словами, у Деппа також немає стосунків із росіянкою, актор наразі взагалі самотній.

"Вона не їздила з нами до Севільї чи Сан-Себастьяна. Вона не має зв'язку з Джонні. Він насолоджується самотнім життям, ні з ким не зустрічається", - запевнили представники актора.

Нагадаємо, а от американський режисер Шон Пенн не приховує подробиць особистого життя. Знаменитість закрутив роман із молодшою на 34 роки акторкою та вперше показався з нею на публіці.

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