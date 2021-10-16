61-річний Шон Пенн розлучається з молодою коханою через рік після весілля – ЗМІ

61-річний Шон Пенн розлучається з молодою коханою через рік після весілля – ЗМІ

Лейла подала на розлучення.

Відомий американський актор та режисер Шон Пенн розлучається з акторкою Лейлою Джордж.

Видання TMZ пише, що 29-річна екскохана актора подала документи на розлучення до Верховного суду Лос-Анджелеса. Що саме стало причиною такого рішення поки не відомого. Самі актори не давали жодних коментарів.

Лейла Джордж / Getty Images

До слова, Шон Пенн та Лейла Джордж одружилися в липні 2020 року. Вони не влаштовували гучних вечірок, а відсвяткували весілля у сімейному колі. Зустрічалися екси від 2016 року. Спільних дітей у них немає.

Нагадаємо, першою дружиною Шона Пенна була співачка Мадонна. Вони одружилися 1985 року та прожили у шлюбі чотири роки. 1996 року другою дружиною актора стала зірка "Карткового будиночка" Робін Райт, з якою він виховує двох дітей. Однак через 14 років шлюбу пара розлучилася.

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