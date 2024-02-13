61-річний Том Круз офіційно у стосунках з донькою ексдепутата Держдуми РФ – ЗМІ

Пара часто проводить час разом в апартаментах Ельсіни Хайрової у Лондоні.

Голлівудський актор Том Круз, який підігрівав чутки про роман із донькою ексдепутата Держдуми РФ – світською левицею Ельсіною Хайровою – офіційно зустрічається з нею.

Так, пара побувала на спільному заході в п'ятизірковому готелі у Лондоні. Втім, свої стосунки під час події вони ретельно приховували від публіки. Тому не з'являлися поруч одне з одним.

Том Круз з принцом Вільямом під час події у Лондоні / Фото: Associated Press

Як повідомляє Daily Mail, інсайдер, близький до оточення росіянки з Ельсіни, зізнався, що близькі левиці вже давно знають про серйозність намірів парочки. Джерело зауважує, що Круз і росіянка зустрічаються офіційно та найчастіше проводять час наодинці в апартаментах Хайрової за 10 млн фунтів стерлінгів в престижному районі Найтсбрідж. До того ж їх часто можна помітити за вечерею в елітних ресторанах Лондону й на прогулянці в місцевих парках. Інсайдер додає, що афішувати свої стосунки парочка не збирається:

Ельсіна Хайрова на заході у Лондоні. Фото із соцмереж

"У колі Ельсіни всі чудово знають, що вони з Томом тепер є єдиним цілим. За останні кілька тижнів вони дуже зблизилися, але намагаються не фотографуватися разом, тому що хочуть зберегти конфіденційність. Том залишається на ніч у квартирі Ельсіни. Їм подобається проводити час разом і, незважаючи на свій статок, вони роблять багато звичних речей, як і решта пар", - йдеться в коментарі виданню.

Зазначимо, Ельсіна Хайрова – відома донька ексдепутата Держдуми РФ від 2011 до 2019 року Ріната Хайрова та ексдружина російського олігарха Дмитра Цвєткова. До слова, світська левиця також має британське громадянство.

Нагадаємо, дещо раніше Том Круз з Ельсіною Хайровою засвітився на ще одному лондонському заході, де було присутньо багато російськомовних гостей.

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