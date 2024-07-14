61-річного Джонні Деппа запідозрили в романі з росіянкою – копією Ембер Герд

Голлівудського актора та музиканта Джонні Депп запідозрили в романі з росіянкою, яка є копією його колишньої дружини, акторки Ембер Герд.

Як пише Daily Mail, зірка Голлівуду нині здебільшого живе у Великій Британії. Артист переїхав туди з США після тяжкого розлучення з Ембер Герд. Однак, схоже, особисте життя знаменитості налагоджується. Так, актора заскочили у компанії росіянки-візажистки Юлії.

Папараці встигли сфотографувати парочку в Лондоні, коли вони мило йшли, тримаючись за руки, та усміхалися одне одному.

Наразі актор не коментує чуток щодо свого особистого життя. Однак 61-річного Джонні Деппа вже не вперше помічають у компанії цієї росіянки Юлії, яка є власницею салону краси в Чехії. Вперше їх запримітили разом 2022 року на концерті Джеффа Бека у Празі.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Бред Пітт підтвердив роман із молодшою на 27 років обраницею Інес де Рамон. Закохані вперше відвідали світський захід як пара.

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