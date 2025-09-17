61-річний Кіану Рівз вперше одружився — ЗМІ

Кіану Рівз із коханою / © Associated Press

Голлівудський актор Кіану Рівз одружився з коханою, американською художницею Александрою Грант.

Принаймні, саме так стверджує інсайдер видання RadarOnline. 61-річний Кіану Рівз віддає перевагу тримати особисте життя в таємниці та особливо не ділитися подробицями. Однак оточення актора виявилося більш говірким. Інсайдер розповів, що пара таємно одружилася. Сталося це нібито на початку літа. Ба більше, весілля закохані відгуляли в Європі.

"Весілля відбулося в Європі на початку цього літа, дуже камерне та дуже дискретне. Вони говорили про це роками, але зрештою захотіли чогось лише для них. Кіану та Александра цінують свою конфіденційність, тому збереження тихої таємниці ідеально їм підходить", — говорить інсайдер.

Кіану Рівз та Александра Грант / © Associated Press

Зазначимо, Кіану Рівз мав безліч романів, але вони не закінчувалися шлюбом. Про стосунки актора з Александрою Грант стало відомо 2019 року. Якщо Рівз дійсно одружився з художницею, то цей шлюб стане для нього першим. Дітей у зірки Голлівуду немає. Асистентка актора Дженніфер Сайм у 90-х була вагітною від нього. Однак, на жаль, дитина народилася мертвою.

Нагадаємо, нещодавно австралійський актор Ліам Гемсворт оголосив, що одружується вдруге. Зірка Голлівуду освідчився коханій — американській моделі Габріеллі Брукс.